Gilme FRANCK

Ces 10 dernières années m’ont permis d’acquérir une connaissance de l’entreprise approfondie, une maîtrise des différents métiers de la finance.



Continuer à évoluer, Relever de nouveaux challenges me motive beaucoup.



Mes valeurs professionnelles sont :

Ecoute/management : Emmener mes équipes vers le succès en respectant les connaissances et les compétences de chaque collaborateur.

Accompagnement & exigence : Détecter les besoins des clients internes et externes.

Communiquer une réponse de qualité en apportant des solutions

Force de proposition : Etre en veille permanente en interne et en externe

Communication : Rendre accessible à l’ensemble des clients internes les métiers de la Finance pour créer & établir une collaboration permanente



Mes compétences :

Gestion de projet

Adaptabilité

Communication

Analyse des besoins

Accompagnement au changement

Management

Microsoft office / Cognos