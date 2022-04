Gina GUETTIER

Dotée d’une experience de plus de 15 ans comme Acheteur, Responsable des Achats & approvisionnements, j'ai démontré une capacité à créer de la valeur ajoutée et à atteindre les objectifs fixés en combinant de solides compétences en négociation avec la mise en place et la standardisation des processus. Grâce à un esprit d’équipe et à mon sens des responsabilités, j'ai su créer un environnement où chacun a pu se développer et réaliser des performances optimales tout en respectant les valeurs fondamentales de l’entreprise, les régles Sox et les principes Lean.

Orientée clients, résultats, determinée, motivée et plein d'énergie positive pour relever de nouveaux défis





Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Communicative

Procurement

Supply chain

Management

Team building

Logistique