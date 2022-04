Jean-Michel RASCLE

- Activités de Production : Management, Organisation et amélioration de technique de Production Biologique



- Maitrise des techniques de fermentation, d'extraction-purification de lyophilisation



- Activité de Maintenance : Management, Organisation et gestion de la maintenance suivant les référentiel ISO 9002 et FDA et gestion de la maîtrise des équipements

- Activité de Qualification : DQ, FAT, SAT, IQ , OQ,



-Activité de Gestion de Projets : APS, APD, DCE, CCTP , AMT, Interface Fournisseur , suivi de chantier, gestion du budget. Suivant le plan d’investissement, gestion documentaire, utilisation AutoCAD



-Achat et installation d’équipement, mise en route et formation



Mes compétences :

Assurance

Assurance Qualité

Maintenance

Production

Qualité

Travaux neufs