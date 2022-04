Jean-Michel RASLE

En poste chez Modis France (ex Ajilon IT consulting) à Clermont-Ferrand, je suis chef de projet depuis plus de 15 ans dans différents secteurs d'activités (Energie, RH, logistique, qualité, loisir, avionique, banque, téléphonie) sur des projets internationaux.



Je recherche un poste de manager ou responsable de projets favorisant le développement de l’autonomie, avec une gestion des ressources, faisant appel à la prise de décision et à l’initiative. Idéalement en Savoie, sinon en Rhône-Alpes.



Mes compétences :

CMMI

Qualité

Conseil

Informatique

Gestion de projet

AMOA

ERP

Direction de projet

Audit