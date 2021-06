GPSI FRANCE est le premier réseau d'experts de confiance pour vos affaires financières, commerciales, patrimoniales, juridiques avec des compétences multi-secteurs (industrie, service, commerce, finance). Accessible aux hommes d'affaires, aux entreprises et aux particuliers, dans un champ d'action national et international (Europe, Moyen Orient, Asie, Amérique du Nord).



Experts :

GPSI FRANCE met immédiatement à votre disposition, pour que votre projet réussisse en toute sécurité, un large réseau national et international d'experts couvrant la plupart des sujets commerciaux, patrimoniaux, juridiques et financiers.



Références :

Les Experts GPSI FRANCE sont partenaires de notre réseau, ils ont été sélectionnés par nos soins et sont reconnus pour leurs compétences, leur professionnalisme, la qualité des services qu'ils apportent à leurs clients et leur engagement de confidentialité.



Suivi GPSI :

Nous vous proposons l'Expert adapté à votre besoin. Nous effectuons la mise en relation et assurons son suivi avec efficacité, rapidité, qualité, garantie, sécurité, et assistance.



Nous sommes également présent sur les réseaux sociaux :

Instagram : https://www.instagram.com/gpsi_france/

Facebook : https://www.facebook.com/GroupePlaneteServicesGpsInternationalFrance

Twitter : https://twitter.com/gpsi_france

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/gpsi-france/

Carte Visite : https://app.ironclic.com/c/GPSI_FRANCE





Notre site internet :

gpsi-france.com



Nous contacter par mail :

contact@gpsi-france.com