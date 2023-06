Grégory FARRERAS

Je suis titulaire d'un BTS Comptabilité depuis 1997.



J'ai travaillé dans la comptabilité publique(Conseil General 74), en cabinets comptable et en tant que comptable d'entreprise, notamment en tant que comptable unique. Je travaille actuellement dans un centre de recherche ou je m'occupe de la partie comptable, de la preparation du reporting mensuel et de la clôture.



Entre juin 2011 et janvier 2012, j'ai assure l'intérim du directeur financier (reporting au groupe, élaboration et suivi du budget..) J'ai tenu le budget comme prévu et assurer la pérennité des finances pour l'exercice suivant..



En 2012, je me suis occupé en plus de mon activité comptable de la migration de notre comptabilité sur SAP SRM. Cela à nécessité d'adapter nos process mais également de trouver des solutions avec le siège pour que la comptabilité puisse tourner avec les nouveaux outils/logiciels qui sont maintenant en place. Il a également fallu de la souplesse, de la rigueur et de bien connaître les process et les différents outils pour pouvoir les mettre en place. La structure étant importante, il fallait s'adresser aux bons interlocuteurs car le process est morcelé dans le groupe. Depuis Aout 2012, la comptabilité est à présent en place. Ma collègue des achats à également été formée par mes soins et est opérationnelle.



En parallèle à mon activité comptable, j'ai également eu l'occasion de me former à la programmation objet (VB6, VB.NET, ASP.NET). Je suis autodidacte. J'ai notamment développé plusieurs applications et outils complémentaires qui ont permis de me faire gagner du temps et permis de mettre en place des process qui n'existaient pas ou n'étaient pas assez efficaces. J'ai également suivi une formation en DIF sur ASP.NET 4 - Entity framework.



J'aime beaucoup gérer, je suis rigoureux, bien organisé et méthodique. J'aime le travail d'équipe mais je suis également autonome et je sais prendre des initiatives quand c'est nécessaire.



Mes compétences :

Programmation

ASP.NET

Fiscalité

Consultant

Trésorerie

Finance

Comptabilité

SAP SRM-ECC