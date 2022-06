Grégory JEANNEZ

Bienvenue sur mon profil !



Ma passion le commerce, ma vision le « penser client ».



Grégory en quelques mots :



Connaissance dans le secteur de la grande distribution (distribution généraliste, spécialisée, de proximité et discount).

Management et encadrement de différents types de réseau multi sites (Supérette, Supermarché Hard Discount, Point de vente ) dans des périodes de croissance mais aussi de forte crise.

Implication dans la stratégie de groupe (Politique commerciale d’enseigne /Concept et agencement d’une nouvelle chaine de supermarché).

Formation (initiale et continue) permanente de mon encadrement.



Mes compétences :

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

Microsoft Outlook

Recrutement

Management

Devis

Gestion de marques

Négociation commerciale

Suivi de chantiers

Agencement de magasins

Contrôle de gestion

Budget et Controlling