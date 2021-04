Grégory LAVACHERIE

Durant la crise sanitaire du COVID-19, mes interventions (accompagnement, ateliers, formations) peuvent également avoir lieu en distanciel et hybride. Cette période hors normes est source de difficultés nouvelles sur lesquelles je suis susceptible d'intervenir. Contactez-moi !



L'AGENCE INTERSTICES ACCOMPAGNE VOS EVOLUTIONS (PARIS - VALENCE - LYON)



Je suis coach certifié et consultant-formateur, praticien de l'approche systémique et stratégique (modèle de Palo Alto).



Mon métier est d'accompagner les changements humains au sein des organisations.



Co-fondateur de l'Agence Interstices, organisme de conseil & formation, mon offre se décline en 3 axes complémentaires :



FORMATIONS

Développer les compétences relationnelles et managériales : créer des conditions favorables à la coopération, mieux travailler dans lincertitude, améliorer la qualité des échanges et relations, réduire les RPS,



ATELIERS

Faire évoluer les pratiques professionnelles et managériales : susciter des prises de conscience, élaborer de nouvelles réponses et stratégies pour faire face aux difficultés rencontrées, co-construire des solutions, innover,



COACHING

Mieux-vivre les évolutions : soutenir et accompagner les collaborateurs face aux changements (personnels, relationnels, managériaux, organisationnels), renforcer leurs capacités dadaptation, améliorer le bien-être au travail.



Pour en savoir plus : http://www.interstices-dev.fr/



Références : Agence Nationale de l'Habitat, Agence du Service Civique, ANSM, APHP, American Car Wash, CNFPT, Etablissement français du sang, Fondation Sainte-Marie, Mundipharma, Conseils départementaux des 91, 93 et 94, Région Ile-de-France, Groupe Moniteur, Ministère de la Défense, Groupe Inter Mutuelles Assistance, Société du grand Paris, SDIS 26...



Titulaire de la qualification RP-CFI (certification qualité) - Datadocké



Mes compétences :

Empowerment

Conduite du changement

Coach

Coaching