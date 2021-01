Boxeur professionnel

Vainqueur du criterium national 2006 et de la coupe de France 2008, 5 fois champion de france 2010-2011, N. 1 Européen 2012-2013

et N.3 Mondial WBA 2012-2013 en poids moyen.

Winner of the national criterium in 2006 and the french cup in 2008, five times champion of France to 2010-2012,

European number one and number three World WBA 2012-2013 in middleweight.