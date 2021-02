Compétences : Conception, développement, intégration, tests et debug de drivers embarqués et firmware.



Programmation : C, Java Embarqué, ASM, C++, C#, Java



Architectures : CoolRisc, Cortex A9 dual-core ST-Ericsson, ARM7 et ARM9 NXP (LPC24xx, LPC314x), ARM9 Atmel (AT91SAM9xxx), PIC Microchips



IDE : MPLab, Proteus (Ares & Isis), Pspice, Eclipse, Codeblocks, MS Visual Studio



Mes compétences :

Embedded Systems

Systèmes embarqués

Firmware