Sylvain SEGONNES

Electronique numérique et analogique, développement sur microcontrôleur, C, C++, ZigBee, ZigBee Pro, C#, Framework .NET,



Langages : Maitrise du Java, C#, C++, C, HTML et assembleur



Logiciels : Matlab, Pspice, Proteus, Visual Studio, Eclipse, MPLAB



Système d’exploitation : Maitrise de Windows CE et XP, base de Linux



Langues : Anglais : bon niveau (TOEIC : 815) - Espagnol : scolaire



Mes compétences :

Eclipse

Electronique

Électronique analogique

Electronique numérique

Framework

JAVA

Matlab

Microcontroleur

Microsoft Visual Studio

MPLAB

MPLAB]

PRO C

Pro*C

Protéus

PSPICE

ZigBee