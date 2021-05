Guillaume BERTAULT

Depuis plus de 10 ans, j'interviens dans la gestion de projets auprès d'établissements financiers.



D'abord en tant que consultant, j'ai travaillé sur des projets de transformation d'une activité ou d'une banque.

Mon poste actuel au sein d'une banque me permet désormais de participer et d'intégrer les projets que je mène dans la stratégie globale de l'entreprise.



Compétences clés :

- Gestion de projet :

> Pilotage de projet, de planning, de budget,

> Encadrement d’équipes projet,

> Pilotage de prestataires : lancement d’appel d’offres, contractualisation, suivi des réalisations,

> Assistance à maîtrise d’ouvrage, coordination MOA/MOE.



- Stratégie, organisation :

> Définition/Refonte d’une organisation,

> Refonte de processus,

> Etude d’impacts (financiers, réglementaires, clients, organisationnels, risques),

> Audit d’une organisation, d’une structure de gouvernance,

> Elaboration de schéma directeur (organisation cible, modèle opérationnel, architecture SI).

> Certification Green Belt Lean 6 Sigma.





Mes compétences :

Banque

Banque de détail

Bois

Conseil

IBM

Négoce