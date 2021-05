Guillaume BOYER

Je dispose d’un profil à la base technique (formation BTS en Informatique Industriel et Master en ingénierie en informatique) orienté « Développement C/Script Shell sur environnement UNIX/LINUX ».

Depuis juillet 2000, je me suis dirigé vers le secteur de la production Informatique en passant par le domaine de l’infrastructure pour des entreprises « Grand-Compte » disposant d’environnements hétérogène tels que des environnements OPEN WINDOWS\UNIX\LINUX mais aussi gros système (AS400 et Z/OS) ce qui m’a permis de parfaire une solide culture technique et d’analyse technique/fonctionnelle.

Ayant réalisé différentes missions au sein de différents secteurs d’activités tels que les Télécoms, l’industrie pharmaceutique, EPA (Pole Emploi) mais également le secteur Banque/Assurance (GROUPAMA), je profite d’une bonne capacité d’adaptation ainsi qu'une connaissance des différentes problématiques, process spécifiques à chacun d’entre eux et de différents Framework (ITIL, AGILE, Devops, S@fe...)



Mes compétences :

Gestion de projet

Coordination de projets

Travail en équipe

Méthode agile

DevOps

Support technique

ITIL