Guillaume COQUEBLIN

Bonjour.



Actuellement Responsable Support Technique, j'anime une équipe de 4 techniciens, fais de la gestion de projet et gestion du changement, et continue de faire un peu d'administration système si l'on a besoin de moi.



Initialement spécialisé en systèmes et réseaux, et après avoir effectué diverses missions pour le compte d'une SSII, je suis responsable d'équipe depuis 2013.



Les postes occupés successivement m'ont apporté différents types d'expériences dans des domaines d'activité variés(association, banque, institut de recherche, PME, organisateur d'évènements ...) m'ont permis d'évaluer les besoins et les contraintes du métier d'administrateur système et réseau, d'en avoir une vision d'ensemble et d'être précis au quotidien.

Mon expérience actuelle me permet d'assurer une qualité de service, le respect des normes établies tout en privilégiant le métier et la satisfaction client.



Je suis aujourd'hui capable de mettre en place, de maintenir, d'auditer ou de faire évoluer un réseau et ses systèmes associés, mais aussi d'animer une équipe support, de faire respecter règles et procédures et travailler à l'amélioration de la satisfaction client.



Mes compétences :

Gestion de projet

Administration système

Gestion d'équipes

Administration réseaux

Systèmes et réseaux

Informatique

Windows

Ingénieur

Unix

Infrastructure

Voile

Photographie