Guillaume d'Estève de Pradel

Je vous propose mes services de lecteur-correcteur indépendant.

Métier de l'éditorial

Edition - communication - travaux pour les auteurs



Passionné par les livres et la communication écrite, je travaille pour des maisons d'édition, des auteurs, des agences, des institutions...



Entreprise ou particulier, vous pouvez me contacter pour discuter de vos besoins, de vos projets : conseil, devis gratuit.



Ma formation universitaire et mes expériences m'ont amené à m'intéresser aux médias et à l'édition en particulier. Ma professionnalisation s'appuie sur des connaissances pluridisciplinaires et sur la maîtrise de la langue, de son orthographe, et du code typographique. La correction requiert notamment une connaissance approfondie de la grammaire (analyse) et une conscience du travail à accomplir en vue de l'édition d'un texte : savoir et voir, repérer systématiquement toutes sortes de problèmes, douter et vérifier. Le correcteur pratique une lecture particulière, signe à signe, mot à mot, tout en veillant au sens et à la structure. Je relis et je mets au point les textes (harmonisation, améliorations, structuration), je vérifie la mise en page, je contrôle la qualité de l'ensemble du document, du manuscrit aux épreuves, en collaboration avec le ou les auteurs/rédacteurs/l'éditeur/le secrétaire de rédaction/le responsable du service correction/le client, d'une manière générale :



- révision, préparation de copie, correction d'épreuves, lecture critique et réécriture : langue française, style, orthographe, ponctuation, typographie, information, appareil critique, vérification et unification de la bibliographie ;

- correction informatisée : préparation sur Word, intégration des corrections en pages montées (XPress, InDesign), utilisation de Prolexis.



Les enjeux de la correction : le lecteur et le texte, le message, la qualité de l'édition, l'image de celui qui publie... pour l'édition classique, imprimée, comme pour l'édition numérique et le web.





Guillaume d'Estève de Pradel

06 60 45 25 33

guillaumedesteve@yahoo.fr



