Guillaume D'HOOP

Ingénieur multilingue, spécialisé en gestion des déchets, j'ai à coeur de porter des projets alliant rentabilité économique et responsabilité écologique.



Mes capacités d'analyse techniques et économiques, mon esprit d'initiative, mon aisance relationnelle sont des atouts que je mets au service de mes engagements.



Mes compétences :

- Animation d'atelier de sensibilisation aux éco-gestes : approche ludique et participative

- Gestion de projet cross-culturel, team building, méthodologie agile

- Process industriel, audit d'usine : méthode LEAN d'excellence opérationnelle

- Analyse technico-économique de solutions innovantes en traitement des déchets

- Business développement : structuration d'offre, business plan, pricing, vente, réponse à A.O.

- Dossier d'investissement : instruction, montage et soutenance de Business Plan

- Exploitation-maintenance : élaboration des plannings et procédures, gestion des astreintes