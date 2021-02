Guillaume DE HOME

Depuis déc. 2019, je gère mon entreprise d'hébergement circulaire et de Road trip au Maroc, de Tanger à Dakhla. C'est fantastique. www.raooia.com

Bienvenue !!



Je suis gerant fondateur de lofthitech.com HK (2012 WIPO patent & Hague industrial design)

Solution lowcost et design pour votre independance. Habitation Transport. voir www.lofthitech.com



Gagnant (COMMENDED) du Emerging Architecture prize London 2015 :

https://youtu.be/337tRyPcA8I





Je gère aussi un centre de formation spécialisé dans la formation technique aux logiciels professionnels dans les domaines suivants : INFORMATIQUE MIDI AUDIO PAO MULTIMÉDIA VIDÉO RÉSEAUX GESTION PROGRAMMATION DESIGN 3D ARCHITECTURE.



www.home.fr



liste des sujets de cours les plus demandés dans mon centre :



Autocad 2d

3d studio max

Amapi 3d

Autocad 3d

Blender 3d

Bodypaint 3d

Cinema 4d

Gestion-création de textures

Inventor

Lightwave 3d

Maya

Réalisation animation 3D

Réalisation de plan d'architecture

Réalisation objet 3D

Réalisation personnage 3D

Rhino 3d

SketchUP

Solidworks

Vectorworks

Zbrush

Anglais général

Anglais technique

Flame

Nuke

Montage audio

Vegas

After effect

Avid

Final cut

Montage vidéo

Captation Video

Captation Photo

Premiere

Effets spéciaux vidéo

Animation vidéo

Access

Base

Calc

Draw

Excel

File maker pro

Framemaker

FrontPage

Publisher

Lotus note

MS Project

PowerPoint

Word

Writer

Edition partition

Finale

Sibelius

Acrobat

Flash

Gimp

Painter

Photoshop

Dreamweaver

Fireworks

Illustrator

Indesign

QuarkXpress

Réalisation Graphique Print

Réalisation Graphique Web

Réalisation site Web animé

Réalisation site Web commerçant

DVD Architect

DVD studio pro

Nero

Waveburner

Encore DVD

Réalisation DVD vidéo

Business plan pro

Rédaction de business plan

Accpac

Ciel

EBP

Gestion commerciale et commerce électronique

Gestion comptable et financière

Gestion de la production

Gestion de la relation clients (CRM)

Paie et ressources humaines

Sage

Acid

Exs24

Giga studio

Groove agent

Halion

Kontakt

Live

Logic

Mélodyne

Native Instruments

Nuendo

Peak

Reason

Sonar

Soundforge

Stylus RMX

Virtual Guitarist

Waves Plugin

Cubase

Wavelab

Composition

Protools

Digital Performer

Design sonore

Reaktor

Cablage

Prise de son

Mastering

Mixage

Formation musicale

Harmonie

Synchronisation

Air

J2EE

ASP

HTML XHTML

CSS

C

C++

Coldfusion

Flex

Java

Pearl

PHP

PHP orienté objet (P.O.O.)

Actionscript

Visual basic

Administration réseaux

Maintenance système

Sécurité

Linux

MacosX

Windows Vista / Seven

Windows XP

Windows server 2003

Windows server 2008



Mes compétences :

Compositeur

Conception

Organisme de formation

Ingénieur du son

Innovation

Succes gains travail sur internet teletravail

Optimisation des coûts

CONSTRUCTION MODULAIRE

Indépédance

Résolution de problèmes

Reason

Sony SoundForge

Sony vegas

Cubase

Wavelab

Halion sampler

Photoshop

Organisation professionnelle

Négociation

Pro Tools

Logic

Kontakt

Informatique musicale

Cinema 4d

Bureautique

Statistiques marketing

Imaginatif & pugnace

Imagination is more important than knowledge

CAO

3D

Audiovisuel

Web

Architecture

Design

Sketch up