Guillaume DIDIER

Ancien étudiant à l'école de Commerce KEDGE Business School, je viens tout juste de terminer un Master 2 spécialisé en Marketing.

Passionné par le secteur du prêt-à-porter je cherche aujourd'hui à intégrer une nouvelle équipe avec qui je pourrai mener à bien de beaux projets avec pour objectif premier le développement de la marque et de son image.

Mobile, curieux et motivé n'hésitez pas à me faire parvenir toute proposition susceptible de correspondre à mon profil.





Mes compétences :

WordPress

Microsoft Office

Community management

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator