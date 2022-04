Prospection et gestion d'un portefeuille de clients professionnels et associations.



Gestion du risque au quotidien. Vente de produits bancassureur. Etude de financement MLT et solution de trésorerie. Développement externalisé par le partenariat filiale en LLD, Crédit-bail, affacturage.



3 agences, 320 clients de moins de 5 M de CA ht



Mes compétences :

banque

relation client

commerce

Secourisme