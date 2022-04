Guillaume DOUCHY

Avec un diplôme d’ingénieur généraliste et un doctorat, j’ai eu l’occasion de piloter des équipes d'ingénierie pour des projets dans le secteur de l’énergie.

Après 5 ans en tant que coordinateur technique, au sein d’Alstom Power, je suis maintenant, toujours au sein de la même équipe, le référent technique pour la réglementation des équipements sous pression (DESP) et pour la réglementation des équipements sous pression nucléaire (ESPN). Je coordonne une équipe, de 8 ingénieurs, en charges d’établir les analyses de risques des équipements sous pressions nucléaire et les documents demandés par la réglementation. Mes responsabilités vont du développement des compétences de l’équipe à la répartition de la charge de travail au sein de l’équipe, la coordination avec les autres équipes du projet, le respect des priorités fixées par le projet.

Dans mes différentes expériences, j'ai pu travailler :



- En ingénierie,

- Dans des contextes multi-culturels (équipes en Chine, Suisse, etc),

- Dans le secteur de l’énergie (Alstom, puis GE) et en R&D (projet de thèse),



Mon succès et mon évolution sont basés sur :



- Mon sens des priorités et la rigueur dans chaque tâche,

- Le sens de l’écoute,

- L'innovation et une permanente démarche interrogative,

La résilience en toutes situations.



Mes compétences :

Chaudronnerie

DESP

Équipement sous pression

Ingénieur

Matériaux

Mécanique

Projection thermique

Recherche

Thermique

Conception

Ingénierie

Conception mécanique

Gestion de projet

ESPN

R&D