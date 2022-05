Sébastien HAAS

Je suis responsable du site de production tonelli france (cartonnier, Metz, France)depuis debut 2008.

Auparavant j'ai passé 3 ans comme ingénieur méthodes au sein de la société ISEO serrature (production de serrures, Iseo, Italie).

Et j'ai commencé ma carrière en travaillant pendant plusieurs mois comme superviseur de production chez faurecia.



Compétences:



Mise en place et gestion de projets mécaniques sous Ms Project.

Améliorations des procédés

Réduction des coûts de production

Expérience du travail à l’étranger (3 ans en Italie)

Management d’une équipe de production





Qualités:



Créatif

Réactif

S'adapte

Sens des responsabilités

Esprit d’analyse

Goût pour l’apprentissage et l’innovation

Esprit d’initiative

Intérêt pour les contacts internationaux

Ouverture d’esprit



Mes compétences :

bilingue italien

Français

Français bilingue

Italien

Mécanique

Microsoft Project

Moto

Ms project

MS Project …

Pro Engineer

SolidWorks