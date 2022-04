Guillaume DROS

Diplômé en Master de management et stratégie d’entreprise, je suis particulièrement intéressé par le management de projet et les différents défis qui en découlent.



En effet, entre Janvier 2008 et Octobre 2010, j'ai intégré l'équipe commerciale et participé activement au développement de la société MIBS, au sein du groupe OVERLAP. J’ai appris les fonctionnements de ce marché et les caractéristiques des produits et services des technologies de l’internet. En contact permanent avec les clients, grossistes, constructeurs et services techniques, j’ai travaillé pendant cette période au développement des parts de marché de ce groupe en temps que commercial sédentaire.



Fort de cette expérience dans le domaine du commerce direct, j’ai ensuite décidé de poursuivre le développement de mes compétences en région parisienne chez un prestataire de Microsoft France : Prodirect. J’ai intégré cette société en Novembre 2010 et ma mission consiste à animer le réseau de partenaires revendeurs des solutions Microsoft. Pour se faire, j’ai la responsabilité d’un portefeuille de 48 partenaires ayant tous pour objectif d’accroitre leurs partenariats ainsi que leurs chiffres d’affaires avec Microsoft. Cette expérience m’a permis de compléter ma connaissance de ce marché ainsi que mon niveau d’analyse.



Mes compétences :

Commerce

Management

Marketing

Négociation

Ingénieur Commercial

Chargé d'affaires