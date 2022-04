Guillaume DUFFAU

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, je suis actuellement employé par UTC Aerospace Systems sur le site de Figeac (46) en tant que chef de secteur (~20 personnes)

Je sais diriger l'activité de mon équipe au quotidien et suis à même de prendre des décisions de façon autonome.

Je suis résolument orienté "résultats" et réalise le reporting de l'activité de mon secteur au niveau département et usine.

Je propose des axes d'amélioration au sein de mon secteur et de mon département.

Le site "Ratier" fait partie de la branche Aerospace systems du groupe United Technology (280 000 employés dans le monde)



Mes compétences :

Management

Lean manufacturing

Approvisionnement

Gestion des stocks

Logistique

Gestion de production

Gestion de projet

Encadrement

Sécurité au travail

Qualité

SAP

Mécanique

Microsoft Office 2010

Amélioration continue

Reporting