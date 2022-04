Guillaume DUFFET

-Responsable commercial Export pour la coopérative COOPEX Montbéliarde basée dans le Doubs.

-En charge de la prospection, vente et commercialisation de la génétique Montbéliarde française à l'étranger (reproducteurs vivants, semences pour l'amélioration génétique et embryons de race Montbéliarde).



-Les zones concernées sont: Pays du Maghreb (Maroc...), Europe de l'Est et Asie Centrale (Géorgie, Arménie, Ouzbékistan, Kazakhstan...), Asie (Mongolie, Chine, Vietnam...), Océanie (Nouvelle Zélande, Australie...), quelques pays d'Amérique du Sud (Panama, Costa Rica...) et d'Afrique (Afrique du Sud).



-Suivi technique et visites réguliers des éleveurs étrangers dans leur travail d'amélioration génétique.

-Animation technique d'un réseau d'exploitations Montbéliardes à l'étranger.

-Gestion d'experts et techniciens dans le suivi des exploitations Montbéliardes à l'étranger.



-Développement et gestion de projets en collaboration avec plusieurs entreprises.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

workflowy

Logiciel R

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access

Gestion de projet

Étude de faisabilité de projets