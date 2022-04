Guillaume DUMOND FILLON, PMP®

Bienvenue sur mon profil,



Suite à un cursus de biologiste, une spécialisation en nutrition et un Master Professionnel en Nutrition Santé, j’ai intégré en Mars 2006 le département R&D de la société Merck Médication Familiale (Chargé de la recherche scientifique & chef de projet).



Depuis début avril 2009, Au poste de chef de projet, je suis en charge du développement et du pilotage de projets sur la plateforme R&D globale en Allemagne.



Depuis Avril 2014, en plus de mes fonctions de chef de projet international, j'occupe la fonction de "R&D Brand Innovator Femibion".



N'hésitez pas à me contacter pour d'éventuels partenariats et collaborations,

Je serai heureux d’échanger avec vous,



Guillaume



Mes compétences :

Innovation management

Nutrition and Health

Project Leader

Project manager

Innovations

Leadership

Nutrition

Business development

Health

Management

Medical device