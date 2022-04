L'amour d'un métier et le plaisir de le transmettre. Formateur CQP, CAP et formation continue en production culinaire.



Mes compétences :

Gestion des compétences pour chaque apprenant

Education et apprentissage dans le respect

Utilisation informatique et multimédia

Apprentissage en fonction du référentiel

Suivi des apprenants

Enseignement adapté à l'apprenant