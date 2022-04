Guillaume DUPOUY

Préparateur physique avec une spécialité pour l'escalade.

Pisteur secouriste de formation,

Dynamique, motivé, réactif, aucun problèmes n'est insurmontable.

De bonne compagnie, agréable et cordial.

Un sang froid et une capacité de réflexion m'ont toujours permit d'effectuer chaque travail avec sérieux et qualités.



Etudiant en MASTER Loisir Environnement Sport et Tourisme.

Touche a énormément de domaine lié au sport de plein air en montagne.