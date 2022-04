Guillaume DUPRIEZ

Je travaille pour Novelis, société créée en Janvier 2005 et résultant du spin-off d'Alcan/Pechiney. Novelis est le leader mondial des produits plats aluminium et du recyclage des "beverage cans". La société s'appuie sur des équipements industriels de classe mondiale et fournit les marchés de l'automobile, du transport, de l'emballage, de la construction etc.

La société Novelis est présente dans 11 pays en Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe et Asie et emploie environ 13000 personnes.

Pour plus d'informations, n'hesitez pas a consulter http://www.novelis.com



Au sein de Novelis je travaille en tant qu'ingénieur recherche et développement pour la branche laminage. Je suis implique dans le contrôle de la planéité des produits plats aluminium. Cela implique de nombreuses visites d'usine pour une meilleure comprehension du procede et l'installation/configuration des systemes à côté des études en laboratoire pour la modelisation du procede.



En ce qui concerne ma formation initiale je suis diplome de deux grandes ecoles d'ingenieurs francaises (ENSAM et Supelec) ou j'ai recu une formation en genie mecanique et en genie electrique. J'ai suivi une specialisation en Automatique et Traitement du signal au cours de ma derniere annee d'etudes.



Competences linguistiques:

Trilingue francais, anglais et allemand

Notions de japonais (japanese proficiency level 4), chinois et espagnol



Mes compétences :

Automatique

Japon

Matlab