Cyrille ALLAIN

Je suis Ingénieur Arts et Métier et Gadz'Arts... oui çà peut paraître bizarre comme çà mais y'a une petite différence entre les 2 (certains diront un diplôme, certes, mais c'est surtout un état d'esprit qui fait la différence !)



Enfin bon... pas de polémique :-p



Sinon je suis actuellement dans mon deuxième poste, et toujours dans le calcul de structures en béton armé (que ce soit du neuf, ou bien de la rénovation). c'est bizarre au départ je me voyais plus dans l'aéronautique et plus particulièrement sur le travail et la recherche de matériaux entrant dans la composition des turboréacteurs (un peu trop pointu comme souhait peut-être...). Mais comme j'aime à le dire, je fabrique des avions sans ailes et qui ne volent pas et qui rendent autant de services sinon plus !

En outre un bâtiment n'est pas si facile que çà à construire : il y a des paramètres à prendre en compte : sol, environnement, contraintes architecturales ou de l'agglomération, contraintes techniques...



