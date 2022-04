Guillaume DURAND

Entré à Warner Electric en tant qu ingénieur Méthodes, j ai eu la chance de pouvoir évoluer vers différents postes: Resp. Méthodes / Resp. Lean et Responsable Industrialisation / Resp. Lean où mon rôle était avant tout de manager les responsables de projet indus de manière à créer des flux et process les plus "lean" possible pour nos nouveaux produits et ce, quelque soit le site de fabrication (France, UK, Chine, US). Depuis Sept 2011 an, le groupe ALTRA a mis sa politique stratégique de Lean Manufacturing ABS "Altra Business System" en première ligne me faisant ainsi évoluer vers le poste de Altra Business System Manager et Responsable Technique Process.

Issue du Toyota Production System (reconnu dans le monde entier), l ABS utilise non seulement les outils Lean mais développe une certaine culture basée sur les résolutions de problème et le coaching. (A3 Reporting)



La combinaison "Technique Process" et l’Amélioration Continue m’ont forgé une personnalité à la fois méthodique et structurée tout en conservant l’aspect participatif, ouvert et pédagogue que l’on retrouve lors de chantiers Kaizen. Le tout, axé vers la satisfaction du client.

C’est, je pense, ce qui résume au mieux mon profil aujourd’hui.



Mes compétences :

Amélioration continue

Smed

Coaching

Lean

Process

Vsm

Tpm

5s

Gestion de projet