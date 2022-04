Guillaume DURAND

Chargé de mission d'événementiels sportifs, très organisé et soucieux du détail, qui a toujours su appuyé avec précision et efficacité la conception d'un événement sportif.



- Compétent dans la création du processus de conception d'un événement sportif. De la gestion administrative, législative, à la logistique et programmation sportive.

- Excellente capacité d'analyse et d'anticipation afin de répondre dans les délais aux objectifs de conception et d'organisation.

- Grande aptitude à assimiler les nouvelles méthodologies et un goût profond pour le travail en équipe.

- Capacité réactionnel vive et efficiente dans la gestion et la résolution de problèmes.



Mes compétences :

Anglais

Anticipation

Déterminé

International

Nature

Organisation

Relationnel

Sport