Guillaume DUROYON

Compétences

Membre du CoDir



Management:

Management du service Supply Chain (10 pers)

Management d’équipes atelier. (magasin, manutention).

Conduite de projet achat. Animation d’équipe. Formateur ISO.

Management de la qualité en sous-traitance de production.



Direction des Achats:

Construction des stratégies d’achat.

Maîtrise des processus achats et approvisionnements.

Conduite de négociations à haut niveau pour tous contrats majeurs du site jusqu'à 20M€

Elaboration des contrats d’achat - Tableaux de bord fonctionnels.

Expérience de 3 audits de groupe.



Gestion des stocks:

Techniques d’organisation et de gestion économique des stocks.

Méthodes gestion en flux tirés :

Expérience de mise en œuvre d’un process Lean Manufacturing.



Administratif

Environnement SAP R3 (MM, WM)et AS400.

Gestion administrative des achats, administration des stocks.

Analyse financière des fournisseurs.

Rédaction de contrats de services, biens et transports. Bases juridiques.

Gestion des assurances site

Responsable Compliance pour le site.

Relations institutionnelles, lobbying énergie



Expertise technique:

Mise en place d'une GED. (Gestion électronique des documents)

Gestion et administration des contrats site.



Outil Kanban.

Marchés des aciers anti-abrasion.

Connaissances en traitements de surface, usinage et Mécano-soudure PS et MS.





Logistique:

Maritime (import CHINE),manutention portuaire et fluviale

Management d'une cellule logistique in/out (3p)

Terrestre :Affrètement, transports exceptionnels, messagerie, petit colis, tranports en benne.

intégration et adaptation des méthodes d’achat aux flux industriels Push, Pull (Lean).





Expériences- Missions :



Depuis 2008: Responsable administratif et achats puis Responsable Supply Chain chez GLENCORE Manganèse France. Groupe GLENCORE (Suisse)

SAS 95 pers, site en structure Tolling (travail à façon). CA 70/80M€.

industrie lourde- ferro-alliages.

Conduite et maîtrise des processus achats groupe.



1998-2008: Responsable achats/stocks chez COUVROT SA, 80 personnes, 22M€ CA (export 50%).

Activité : Conception –fabrication-vente- installation de machines TP (centrales à béton).

Réalisations :

Réorganisation optimisée d’un entrepôt de stockage en flux industriels. Management des équipes : amélioration du taux de service de 30%. Diminution de -20% sur stock moyen annuel.

Conduite d’un projet de fournitures en composants stratégiques incluant, marketing, expertise technique, après vente, logistique et achats. Diminution de 15% du coût global d’acquisition sur marché oligopolistique.

Source d’innovations et conduite du changement dans la mise en place d’une organisation LEAN .

Bonne connaissance des marchés fonderie, aciers marchands et aciers alliés (500 tonnes/an).

Composants et accessoires : Automatismes, matériel électrique, moteurs –moto-réducteurs, pneumatique.

Achats de sous-traitance en chaudronnerie, tôlerie, usinage mécanique, traitements de surface.

***********************

Pendant 4 ans (1994 à 1998): : Acheteur/Approvisionneur chez SATO, 35 personnes, 6.5M€ CA, ISO 9002.

Activité : Systèmes d’étiquetage, fabrication d’étiquettes. Importation, vente, après vente.

Réalisations :

Création du service achats : 90 fournisseurs (70 France, 20 Etranger).

Maîtrise de l’administration des achats. Gestion du stock matériels et consommables : 1M€.

Responsable des choix logistiques : (4% du CA) Formateur interne dans le cadre d’une démarche qualité ISO 9002.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Acheteur industriel

Directeur Achats

Responsable achats