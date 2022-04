Guillaume EMOND

De formation juridique et spécialisé dans le domaine du droit public (Master 2 en Droit Public)(spécialités foncières et urbanisme), les réussites aux concours d'inspecteur du trésor public et d'attaché territorial m'ont permis d'intégrer la fonction publique et de mettre à contribution mes connaissances au service public, tout en maintenant un lien étroit avec les partenaires privés.



Spécialités :Négociations juridiques, rigueur juridique et comptable, management, organisation et direction de réunions, élaboration de notes, initiative, relationnel et partenariat privé, sens du service public, ...



Mes compétences :

Attaché territorial

Développement économique

Droit

Foncier

juriste