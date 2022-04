Guillaume ESNAULT, 35 ans, Directeur de projet, expert PRIMAVERA (certifié par Oracle Expert en Implémentation Primavera) et Co-gérant PLANEXPERTISE.



Depuis le 4 janvier 2012, j'ai décidé de créer ma propre société d'expertise et d'assistance technique sur la solution PRIMAVERA.



Afin de pouvoir mieux répondre aux demandes grandissantes des clients sur les rapports, j'ai suivi la formation et consolidé mon expertise sur Oracle BI Publisher.



Grâce à des expériences dans les différents secteurs de l'industrie, il m'est possible de proposer des formations spécifiques et personnalisées.



Depuis mars 2015, PLANEXPERTISE a créée une nouvelle branche autour de la mécanique industrielle. Notre but est d'accompagner nos client dans des prestations clés en main dans la préparation d'arrêt, la création d'AMDEC, dans le pilotage de chantier, ...



Après avoir fait de la diplomatie en Roumanie pendant un an en tant que VIA, en charge de la coopération scientifique et universitaire technique, je me suis spécialisé dans la gestion de projet et notamment dans les outils de la solution Primavera, outil leader mondial dans les secteurs industriels et permettant d'effectuer de la planification, de la gestion des ressources, des coûts et des risques.



Avec plusieurs intégrations chez des grands comptes, je me suis spécialisé dans ce domaine. J'ai obtenu la certification expert implémentation PRIMAVERA chez Oracle en 2011.







Mes compétences :

Primavera P3 P5 P6

Primavera

Conseil

Gestion de projets

Planning

Maintenance

Management Projet

Pétrole

Intégration

Planification