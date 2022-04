Guillaume ESPARRE

Après avoir participé à la réalisation d'un ERP chez un éditeur de logiciels dans le domaine du bâtiment, j'ai rejoint le Centre d'Excellence Microsoft de CGI en 2011 en tant que Chef de Projet.

J’ai coordonné à ce poste plusieurs projets, autour des métiers de l’aéronautique, de la construction, de l’immobilier et du commerce en ligne.



Mon orientation actuelle vers le poste de consultant m'a permis de rejoindre la société Ai3, pure Player Microsoft, depuis mars 2017.

Je prends soin d’apporter aux clients des solutions adaptées à leurs besoins, autour des solutions Cloud de Microsoft et notamment Dynamics 365.



Doté d'un bon relationnel, je participe à la conception de la solution en animant les ateliers de travail chez le client. Ensuite, je mets en œuvre la recette fonctionnelle et la conduite du changement, en délivrant des formations aux utilisateurs.



Ayant travaillé sur plusieurs postes lors de ma carrière, ma polyvalence est mon point fort car je suis capable d’appréhender les spécificités techniques d’un projet, tout en proposant la meilleure solution fonctionnelle aux utilisateurs, en phase avec le budget du client.



Mes compétences :

Animation d'ateliers

Microsoft .NET

Aéronautique

Système d'information

Gestion de projet

Microsoft

Spécifications fonctionnelles

Gestion de projet informatique

Informatique de gestion

Bâtiment

Test fonctionnel

Agile Scrum

Microsoft SQL Server

Microsoft Dynamics

Dynamics CRM

CRM

BI

Power BI

Dynamics 365

MOA