Guillaume EVRARD

Passionné par le web et ses technologies de communications et de ventes, j'ai eu la chance d'évoluer au sein de 3 grands éditeurs m'ayant permis d'acquérir connaissances et compétences fortes dans le digital.

Désireux de saisir chaque opportunité me permettant d'approfondir mon réseau et mes acquis, n'hésitez pas à me contacter pour toutes collaborations.

Je suis ouvert au marché et reste disponible si besoin.



Amicalement,



Mes compétences :

Affiliation Internet

Chef de marché

Communication

Affiliation

WEB

Chef de publicité

Directeur de Clientèle

Contact client