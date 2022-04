Guillaume FAKIR

Expert et passionné de SEO / SEM, référencement, webmarketing, internet, réseaux sociaux et trafic management.



Mes principaux domaines d'interventions sont :



- L’optimisation de la structure du site (réalisée dès la conception ou suite à un audit technique) pour parfaire la visibilité des pages internes



- Optimisation de chaque page en fonction d'une liste de mots-clés permetant de favoriser l'indexation des sites par les moteurs de recherche (sur les requêtes sélectionnées)



- NETLINKING : création de liens pointant les pages pour améliorer la réputation du site



- CAMPAGNES D’ACHATS DE MOTS CLES : Publicité sur les moteurs de recherche (SEA), gestion et pilotage de campagnes d'achats de mots clés sur google Adwords



- WEB ANALYTICS : Mise en place et optimisation d'outils de suivi d'audience (google Analytics, Xiti, Webtrend, Piwik) et détermination de plans de marquage en fonction des objectifs des sites internet.

- Paramétrage d'outils de tag management (google tag management en autre)



Durant ma carrière j'ai pu aussi piloter des mises en places de campagnes de visibilité en utilisant un outil de media planning internet et ainsi négocier les budgets de campagnes pour de nombreuses structures.



Mes compétences s’etendent également à d’autres domaines : Affiliation, E-publicité (Display), Stratégies sur les réseaux sociaux, E-commerce



LANGUES ET INFORMATIQUE

Anglais (NEW TOEIC SCORE 765)

Espagnol (niveau intermédiaire)





D'un esprit Formateur et ouvert, Je dispense egalement des formations professionnelles en université

- leviers webmarketing

- referencement naturel

- initiation google adwords

- initiation aux web analytics



Contactez moi et partageons ensemble nos connaissances !



Mes compétences :

Social media

HTML

Webmarketing

SEO

Search marketing

Google analytics

Webanalytics

RGAA

Facebook / Twitter

Formation professionnelle

Google adwords

Mobile marketing

Trafic Management

Media planning

Google+

Twitter

Gestion de projet

Wordpress

Stratégie digitale