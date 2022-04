Guillaume FAURITTE

Ingénieur Supméca Paris et diplômé d’un master spécialisé de l'EM Lyon en Management et Développement des Systèmes d’Information, J’ai débuté ma carrière de consultant en participant activement au déploiement international d’une solution CRM. J’ai su m’adapter rapidement en proposant des solutions concrètes aux enjeux métiers. Mon intérêt pour les nouvelles technologies, ainsi que ma curiosité naturelle me caractérisent comme un consultant polyvalent à la recherche constante de l’innovation. Ma double compétence me permet d’accompagner à la fois les directions métiers et SI.



Mes compétences :

Business Analyst

Supply Chain Management

CRM software

Project management

Oracle CRM On Demand

Outsoursing

Software Development

Agile methodologies

Business consulting

Change management

Force de proposition

Sales Force