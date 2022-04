Guillaume FEUVRE

Professionnel expérimenté ayant l’habitude d’évoluer dans un contexte international avec une expérience significative dans la fabrication de produits électroniques destinés au secteur automobile. Expérience combinée avec des compétences de management de projet et de management d’équipe. Solide connaissance des outils associés au lean manufacturing, à la supply chain, aux process industriels (CMS, Test, Injection plastique, Peinture, Assemblage), à la gestion de projet, aux lancements de nouveaux produits. Forte culture de l’excellence, du management motivationnel et de l’amélioration continue.





Mes compétences :

Lean IT

Qualité

Automobile

Amélioration continue

Gestion de projet

Management

Production

Supply Chain

Lean Manufacturing