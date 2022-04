Guillaume FRANCOIS

Je m'appelle Guillaume, bientôt 30 ans, et je cherche aujourd'hui à m'investir dans un projet intéressant. Mon domaine de prédilection est le monde de l'électronique. Issu d'une formation ingénieur, j'ai acquis mes compétences dans la société Autinor, où j'ai pu organiser, développer et mettre en oeuvre des projets divers au sein de son bureau d'études.

Fraîchement de retour d'une année de découverte du monde, ma curiosité et mon ouverture aux défis est décuplée. Ce voyage a également développé en moi une bonne autonomie et une adaptation aux situations nouvelles.

Mobile et motivé, pour un projet à durée déterminée ou non, je suis disponible et à l'écoute de toute proposition.



Mes compétences :

Électronique

Informatique

Gestion de projet

WordPress

Visual Basic for Applications

Solidworks

Personal Home Page

Microsoft C-SHARP

Java

HTML

Cascading Style Sheets

CATIA

C++

C Programming Language

Buses

Autocad

Assembler

Apache WEB Server