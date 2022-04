Guillaume FREHAUT

Après 3 années d’expériences dans le domaine des RH, j'ai développé mon adaptabilité, mon autonomie, mon aisance relationnelle et mon sens des responsabilités au sein des entreprises suivantes :



Le Groupe la Poste : Chargé de missions RH

Norauto France Franchise : Chargé du Recrutement des Franchisé

Exide Technologies SAS : Gestionnaire de la population intérimaire



Je souhaite intégrer un service des Ressources Humaine où mes missions seront polyvalentes (le recrutement, la GPEC, la formation, la santé et la sécurité…).



Mes compétences :

Informatique

Office

Dynamique de groupe

Esprit d'équipe

Ponctualité et disponibilité

Prise de décision

Gestion des litiges

Droit

Reporting

Gestion des intérimaires

Santé au travail

Sécurité au travail

Formation

Contrat de travail

Recrutement