Guillaume FRIBOURG

Docteur en matériaux (métallurgie) (INPG, mai 2009), ingénieur en Génie Mécanique (UTC, 2005), j'ai intégré en Septembre 2009 une grande entreprise française du secteur aéronautique.

Ma fonction : ingénieur matériaux pour les produits forgés (Acier et Aluminium), avec des activités réparties à 80% sur du support qualité/production/BE et 20% en R&D.



* Principaux atouts:

- Trilingue français/allemand/anglais

- Multidisciplinaire (R&D, Métallurgie, Conception, Qualité)

- Curieux

- Pragmatique

- Facilité d'adaptation

- Aisance relationnelle



* Principales compétences techniques:

- Conception mécanique (Catia, ProEngineer)

- Qualité (Assurance qualité, contrôle)

- Essais mécaniques

- Caractérisation métallurgique

- Modélisation

- Programmation (Visual Basic, C++, Matlab, LabView)



* Divers

- Bonne connaissance des contextes multiculturels (1.5 années en Allemagne; nombreuses expériences à l'étranger; 3 années dans un projet européen; conférences internationales)

- Bonne connaissance des secteurs de l'aéronautique, de la métallurgie et de l'énergie. Culture "brevets".



Mes compétences :

Métallurgie

CAO

Catia

Aluminium

Matériaux

Visual Basic

Aéronautique