Guillaume GAILLIOT

Associé du cabinet In extenso CENTRE OUEST (membre de DELOITTE) depuis Juin 2014 suite au rapprochement du cabinet AUDIT EXPERTISE CONSEIL avec le groupe IN EXTENSO.



Le cabinet IN EXTENSO d'Orléans est composé de 2 agences situées au Nord d'Orléans Avenue des Droits de l'Homme et au Sud d'Orléans Rue de la Marine de Loire (près du Lycée Charles Péguy).

Notre cabinet d'Orléans dispose d'une équipe d'une cinquantaine de personnes spécialisées dans les domaines comptable, fiscal, social, juridique, conseil en gestion...





Associé du cabinet AUDIT EXPERTISE CONSEIL depuis 2004.



Création d'un Bureau à Orléans (45), en juillet 2008, à ce jour 5 collaborateurs.



Outre mon métier d'expertise comptable généraliste, j'ai plusieurs spécialités, avec l'accompagenement à la création d'entreprise, la reprise d'entreprise pour des repreneurs et ou cédants depuis 10 ans et la reprise d'entreprise en difficulté au tribunal de commerce.



J'accompagne des chefs d'entreprise dans le développement de leur chiffre d'affaires, l'amélioration de leur rentabilité et l'optimisation dans leurs choix fiscaux, sociaux et juridiques.



Mon métier : être au service du chef d'entreprise pour réussir.



Notre devise chez In extenso ÊTRE LA RENDRE CLAIR



Disponibilité, réactivité, et accompagnement sont nos clefs de succès.







Mes compétences :

Expertise comptable

Audit

Commissariat aux comptes

Reprise d'entreprise

Conseil aux entreprises

Création d'entreprise