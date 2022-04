Guillaume GARDAIS

Chef de Projets :

- Responsable du développement d’une nouvelle ligne de produits de moteurs électronisés Direct Drive avec des interactions multi-site (France, Allemagne, USA) - 4 millions de moteurs par an

- Responsable de l’industrialisation mondiale de ces produits (Mexique, France et Chine)

- Management d’équipes importantes au sein de plusieurs départements et différents sites (60 personnes incluant les contributeurs)

- Force de proposition dans l'élaboration de choix stratégiques de l'entreprise



Responsable Qualité :

- Responsable Qualité d’un site de production et de développement

- Membre du Comité de Direction

- Obtention de la certification ISOTS16949:2002

- Profil complet : projets, clients, production, fournisseurs



Mes compétences :

Achat

Achat Projet

Achats

Chef de Projets

Qualité

Qualité Achats

Qualité client

Qualité fournisseur

Responsable qualité