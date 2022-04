Guillaume GAUDILLIERE

Depuis mars 2012, je gère la maintenance, les travaux neufs et les investissements sur les 2 sites de production de la région Rhône Alpes.



Suite au cursus de formation PREPA puis école d'ingénieur, ma première mission s'est déroulé à AIR LIQUIDE ELECTRONICS EUROPE qui conditionne et analyse des gaz spécifiques servant à la fabrication des composants semi-conducteurs, pour une durée de 6 mois.



Fin 2001,je deviens RESPONSABLE MAINTENANCE du site de VERDUN SUR LE DOUBS du groupe KP1.

Modification et amélioration des équipements de production afin de fiabiliser et assurer la production et la sécurité.



En Novembre 2008, je gère le site de production de SAINT EGREVE du groupe KP1.



Mes compétences :

budgets

GMAO

Maintenance

Production

Sécurité

Systèmes automatisés