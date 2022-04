Guillaume GERMINET

Docteur en pharmacie et ingénieur IMT Mines Albi-Carmaux, j’ai 16 années d’expériences au sein de l’industrie pharmaceutique principalement à des fonctions managériales de production. Je suis arrivé à un point d’inflexion majeur de ma carrière et souhaite désormais l’orienter vers le management de projet.



J’ai choisi ce nouveau défi professionnel car le management de projet est solidement ancré dans ma nature, c’est ma colonne vertébrale. Dorénavant, je veux faire ce que j’aime le plus : apporter de la valeur aux entreprises et aux équipes en organisant des projets, nouant des partenariats, facilitant les échanges mais aussi en transmettant et simplifiant des processus complexes.



Je renforce mes compétences en intégrant la SKEMA Business School pour y suivre le master projet et programmes en mode alterné. Il m’aidera à me perfectionner dans le domaine du management de projet, à apprendre de nouvelles tendances, à gérer des projets spécifiques en faisant du sur-mesure. Je pourrai ainsi les mettre en application chez SANOFI Active Ingredient Solutions et trouver avec les équipes en place les solutions pour avancer en les aidant à s’adapter aux environnements.



C’est comme assistant du responsable industrialisation de zone que je vais mettre en pratique ces nouvelles connaissances, exprimer mon esprit collectif par ma facilité à mailler des relations dans une optique collaborative et apporter mon énergie et ma bonne humeur.



MOTS CLES : management projet – support production – industrialisation – transfert production - industrie pharmaceutique – life sciences



