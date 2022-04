Guillaume GINESTE

Ingénieur généraliste chef de projets



Mes missions sont multiples.



Je conduis des projets, de l'idée à la mise en vente en passant par différentes étapes :

Conception, validation, marketing, logistique, production, industrialisation, suivi et amélioration continu des projets...



Mes missions sont sur 4 axes, technique, humain, organisationnel et économique, avec des fonctions transversales entre les différents acteurs des projets. Cela me permet d'avoir une vision globale des projets et de les faire évoluer avec l'entreprise.



Ma curiosité me pousse à explorer ce site afin de faire de nouvelles rencontres professionnelles, ajoutez moi à vos contacts!



Mes compétences :

Gestion de projets

Ingénieur

Génie mécanique