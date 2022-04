Guillaume GIRARD

Diplômé d'un master Génie Biomédicale depuis 2007 , mon parcours professionnel (stages et CDI) se situe exclusivement dans le domaine de la santé. Je travaille actuellement pour Fresenius Vial, au service Vérification & Validation.



De formation technique et médicale au début de ma carrière, mes compétences se sont diversifiées au fil des projets jusqu'à ce que j'ai la responsabilité de la phase de vérification sur plusieurs nouveaux projets R&D.



Travaillant avec le service qualité, j'essaye au quotidien de fournir les dossiers de vérification les plus fiables possible, les procédures d'entreprise les plus proches de nos besoins et de ceux de la réglementation.



Pour mon futur, je souhaite poursuivre ma spécialisation dans le domaine des systèmes qualité d'entreprise et/ou de produit.



A noter que je suis actuellement à Edinburgh, Scotland, dans le cadre d'un congé sabbatique de sept mois, afin de me perfectionner en anglais.



Mes compétences :

Biomédical

Marquage CE

Qualité

Santé

Test

Validation