L’aéronautique est ma passion depuis toujours et j’aimerai en faire mon métier.

Pour ce faire, j’ai d’abord passé le BIA (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique), puis le Brevet de pilote ULM.

A ce jour, je suis diplômé de l’Institut de Maintenance Aéronautique (IMA). Les travaux pratiques sur avions m’ont toujours émerveillés. Suite à cette formation j’ai décidé de valider l’agrément part66 pour travailler au contact des machines.



Ceci est complété par mon intérêt pour la mécanique sous toutes ses formes, qui est partie intégrante de mes hobbies et qui m’a assuré une meilleure compréhension dans le cadre de mes études actuelles Part 66.



En complément à ces éléments, je suis très attiré par le management des Hommes et la relation humaine en général. A ce sujet, mes activités bénévoles et caritatives m’apportent beaucoup.



Je suis persuadé que le challenge de ma carrière professionnelle sera toujours d’associer le perfectionnisme de mon métier et l’amélioration permanente et perfectible de l’homme que je suis





Guillaume Giroux