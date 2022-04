Guillaume GLAYSE

Spécialiste de l’aftermarket automobile, parfaite connaissance des canaux de distribution, véritable homme de terrain, rompu aux négociations de tous niveaux, dynamique et passionné.

Relever de nouveaux challenges est mon objectif professionnel. Force de proposition, c’est en s’adaptant, en apprenant tous les jours pour évoluer, en transmettant cette envie à une équipe pour qu’elle soit performante dans un environnement en pleine mutation que l’on pourra conduire le changement., créer, innover et définir la stratégie.

Garantir le résultat économique d’un centre de profit en gestionnaire, établir et respecter le budget reste la cible.

Aguerri au management moderne et marketing opérationnel, riche d’une expérience réussie, c’est à la fois rigueur, capacité d’adaptation, esprit d’analyse, écoute et leadership qui me caractérisent.

Vouloir, c'est pouvoir.



Mes compétences :

Management

Strategie

Marketing

Gestion & Finance

Negociation